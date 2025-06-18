Аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что его страна не проявит никакой пощады.

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после израильских атак заявил, что "битва начинается". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Во имя благородного Хайдара начинается битва", - отметил Хаменеи.

Также в англоязычном аккаунте он написал, что Иран должен дать "решительный ответ". По словам политика, его страна "не проявит никакой пощады".

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В то же время Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что имеет "полный контроль" над воздушным пространством Израиля. Там добавили, что это якобы "начало конца" ПВО Израиля.

В свою очередь глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана генерал Абдулрахим Мусава отметил, что операции, которые Иран проводил против Израиля до этого, были "сдерживающими", однако сейчас они будут иметь "карательный" характер.

Война между Израилем и Ираном - последние новости

Как писал УНИАН, израильские танки ударили по толпе гражданских в Газе, в результате чего погибло около 59 человек, еще сотни человек получили ранения. Отмечается, что такое событие произошло во вторник в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

По словам свидетелей, израильские военные сначала якобы позволили людям подойти к гуманитарным грузовикам, однако позже открыли огонь.

В Министерстве здравоохранения Палестины добавили, что с конца мая из-за обстрелов гуманитарных очередей в Газе погибли уже 397 человек, еще более 3000 получили ранения.

Также сообщалось, что в ночь на 18 июня Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. В частности в ЦАХАЛе заявили об атаке на военную инфраструктуру в Тегеране. В свою очередь во время первого удара иранская армия применила не менее 15 ракет по Израилю, а во второй волне было использовано около 10 целей.

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