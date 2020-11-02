Виновник ДТП Антон Желепа / фото kyiv.gp.gov.ua

Сегодня суд приговорил к 10 годам лишения свободы водителя, который совершил смертельное ДТП под Киевом, протаранив автомобиль с многодетной семьей.

Читайте такжеНа Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, есть жертвы (фото, видео)Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Обвиняемый осужден по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

«Суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, также он лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении нанесенного ущерба.

Смертельное ДТП под Киевом: что известно

  • 12 июля обвиняемый Антон Желепа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения двигался по Столичному шоссе со стороны пгт Козин в чужом автомобиле Mercedes-Benz GL 250D.
  • Не справившись с управлением, он протаранил автомобиль Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Hyundai Tucson, в котором находилась семья из пяти человек.
ДТП под Киевом / фото npu.gov.ua
  • Водитель Hyundai, его жена и малолетняя дочь скончались на месте. Еще двух мальчиков госпитализировали. Один из них умер в карете «скорой», второй, 2006 года рождения, попал в реанимацию в критическом состоянии.
  • По результатам тестирования прибором Drager у Желепы было определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле.
  • 14 июля на заседании суда он подтвердил, что во время совершения ДТП был пьян, и признал свою вину полностью.

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Автор: Юлия Петриченко