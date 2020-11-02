Кровавое ДТП под Киевом с четырьмя жертвами: суд вынес приговор виновнику аварии (видео)

В столкновении, которое произошло в июле на Столичном шоссе, погибли родители и двое детей, выжил только один мальчик.

Сегодня суд приговорил к 10 годам лишения свободы водителя, который совершил смертельное ДТП под Киевом, протаранив автомобиль с многодетной семьей. Читайте такжеНа Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, есть жертвы (фото, видео)Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Обвиняемый осужден по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. «Суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, также он лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года», - сообщили в прокуратуре. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении нанесенного ущерба. Смертельное ДТП под Киевом: что известно 12 июля обвиняемый Антон Желепа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения двигался по Столичному шоссе со стороны пгт Козин в чужом автомобиле Mercedes-Benz GL 250D.

Не справившись с управлением, он протаранил автомобиль Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Hyundai Tucson, в котором находилась семья из пяти человек. Водитель Hyundai, его жена и малолетняя дочь скончались на месте. Еще двух мальчиков госпитализировали. Один из них умер в карете «скорой», второй, 2006 года рождения, попал в реанимацию в критическом состоянии.

По результатам тестирования прибором Drager у Желепы было определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле.

14 июля на заседании суда он подтвердил, что во время совершения ДТП был пьян, и признал свою вину полностью. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Юлия Петриченко

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