Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи в Житомирской области борются за жизнь девятилетнего мальчика. Его доставили в больницу с простреленным позвоночником, желудком и селезенкой.

Об этом сообщает ТСН.

Раненого мальчика доставили в больницу с огнестрельным ранением. Туда приехали правоохранителям, которым сказали, что ребенка подстрелили во время прогулки. Позже стало известно, что в пострадавшего стреляли в доме родителей в Новоград-Волынском. Предположительно, виновник происшествия - друг отца. Мужчина военнослужащий и приехал в гости из Киева.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

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Как ранее сообщал УНИАН, в городе Новограде-Волынский 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение.

Полицейские изъяли с места происшествия пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

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Автор: Анастасия Горбачева