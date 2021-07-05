Пострадавшему ребенку провели срочную операцию.

Подросток в Житомирской области подстрелил из пневматического ружья своего 11-летнего родственника. Ребенку сделали срочную операцию

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Житомирской области.

По данным правоохранителей, медикам поступило сообщение о трагедии в селе Бастова Рудня 4 июля. 11-летний житель Житомира гостил у родных вместе с 13-летним родственником. Подростки нашли пневматическое ружье в одном из помещений. Дети игрались с ружьем, в результате старший мальчик выстрелил в младшего.

Ребенка срочно доставили в Пулинскую больницу. Медики диагностировали у 11-летнего пострадавшего ранение грудной клетки, ему провели экстренную операцию.

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По предварительным данным, оружие оставил отец одного из мальчиков. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 128 "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 января 11-летнтий мальчик в Тернополе получил огнестрельное ранение, когда катался на санках возле школы с сестрой. Врачи насчитали 42 дробинки, некоторые из них травмировали внутренние органы. Ребенка экстренно доставили в Киев, там его сразу же прооперировали.

Копы обследовали близлежащие дома и у одного жильца изъяли ружье, стреляющее похожими патронами, направив его на экспертизу. Владелец оружия свою вину отрицает.

Полиция квалифицировала это как хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

26 января стало известно о втором пострадавшем ребенке – 8-летнему мальчику пробило щеку. Его уже тоже прооперировали.

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Автор: Анастасия Горбачева