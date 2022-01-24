Правоохранители расследуют смерть мужчины как убийство.

Тело мужчины обнаружили в авто на одной из улиц Харькова. Погибший считался пропавшим без вести.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Автомобиль Honda Accord с телом обнаружили около 14:30 по улице Игоря Муратова. На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Правоохранители внесли сведения о происшествии в ЕРДР по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины

Местное издание Newsroom сообщает, что мужчину застрелили. Отмечается, что в последний раз его видели живым 18 января. По неподтвержденным данным он якобы обманул кого-то на 640 тысяч гривень. Погибшим оказался 39-летний Степан Исаков.

Как ранее сообщал УНИАН, в районе села Нерубайское, недалеко от трассы Одесса – Киев, нашли автомобиль Volkswagen. В салоне, на водительском сидении, был мертвый человек, у которого были порезаны вены. Рядом лежали окровавленные ножницы. Как выяснилось, погибший – житель города Болград (Одесская обл.) Дмитрий Кукол, 1980 г.р.

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