Мужчина был заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области.

В пригороде Одессы обнаружен мертвым чиновник, который был в машине с порезанными венами.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что в районе села Нерубайское, недалеко от трассы Одесса – Киев, нашли автомобиль Volkswagen. В салоне, на водительском сидении, был мертвый человек, у которого были порезаны вены. Рядом лежали окровавленные ножницы.

Как выяснилось, погибший – житель города Болград (Одесская обл.) Дмитрий Кукол, 1980 г.р.

Мужчина был заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области – начальником отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.

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