Мэр города заверил, что оснований для беспокойства нет.

В Харькове заявили, что готовы дать отпор потенциальному захватчику, реагируя таким образом на заявление президента Владимира Зеленского о том, что попытка российских войск оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.

Об этом в Facebook написал мэр города Игорь Терехов.

"Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города станут не только харьковчане, но и все украинцы", - отметил он.

Читайте такжеВ СБУ заявили, что за волной псевдоминирований по всей стране стоит РоссияТерехов заверил харьковчан, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику".

"Все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть. Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие часто имеют обратный эффект. Но уверяю вас - оснований для беспокойства нет. Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом", - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.

"Я скажу реалистично: если Россия решит усилить свое обострение, конечно, они собираются делать это на территориях, где исторически есть люди, которые имеют родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем украинского правительства, может быть оккупированным. России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма, мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны", - подчеркнул Зеленский.

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