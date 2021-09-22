Злоумышленники, которые совершили покушение на Шефира, стреляли "на удачу", узнали журналисты.

Покушение на Сергея Шефира – первого помощника и друга президента Владимира Зеленского, совершили непрофессионалы.

В автомобиль с чиновником стреляли хаотично, "на удачу", одна пуля пробила люк изнутри, сообщает LB.ua, ссылаясь на источники.

По словам собеседника, "профессионалы так не работают". Источник также сказал, что чиновник не погиб, поскольку сразу пригнулся.

Читайте такжеЗеленский высказался о покушении на Шефира"Шефир сразу пригнулся, это его и спасло…", – выяснили журналисты.

Источник полагает, что злоумышленники побоялись догонять обстрелянную машину.

"...Скорее всего, работал непрофессионал, и когда машина продолжила движение, догонять побоялись", – отмечается в материале.

Покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира – главные подробности

Покушение на Шефира совершено 22 сентября в районе села Лесники Киевской области – неизвестные злоумышленники обстреляли авто, в котором ехал чиновник.

В результате обстрела ранен водитель. Мужчину отправили в больницу "Феофания" с тремя огнестрельными ранениями. Позже стало известно, что его жизни ничего не угрожает.

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что после покушения Шефир находился в шоковом состоянии.

В полиции уже назвали три версии преступления – в связи с государственной деятельностью, для давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

Сам помощник Зеленского полагает, что покушение является попыткой запугать власть.

Автор: Екатерина Присяжнюк