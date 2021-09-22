Сергей Шефир считает, что покушение - попытка запугать власть

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал подробности сегодняшнего покушения на него. По его словам, по ним внезапно открыли огонь.

Об этом политик рассказал в ходе брифинга после нападения.

"Не понимаю причин. Ехали и вдруг раздались выстрелы. Ранили водителя, но водитель молодец и не становился. Мы ускорились. Было жутковато. Я тут же позвонил в полицию и министру МВД", - рассказал Шефир.

При этом он отметил, что остановил первую скорую, которую увидел на дороге, и медики госпитализировали раненого водителя. По его словам, правоохранительные органы сработали оперативно.

Читайте также"Чтобы предупредить и запугать": в ОП назвали мотивы покушения на близкого друга ЗеленскогоТакже он назвал фейками версии, которые озвучили некоторые СМИ, что покушение якобы могло быть связано с разногласиями в команде. Он считает, что покушение было совершено для запугивания власти.

"Я уже слышал несколько идиотских версий. Никаких конфликтов команде нет. Это все фейки. У нас команда дружная и слаженная. Я думаю, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти", - подытожил Шефир.

Покушение на советника президента Шефира: что известно

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Автор: Анастасия Горбачева