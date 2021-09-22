Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
Об этом он рассказал на брифинге.
Речь идет, в частности, о нападении, связанном с государственной деятельностью Шефира с целью давления на высшее руководство государства. Однако правоохранители допускают версию нападения с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве.
"В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", – сказал Клименко.
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Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского
В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".
Сам Шефир не пострадал, однако лично пока не комментировал ситуацию. УНИАН удалось связаться с первым помощником Зеленского, но тот вежливо отказался комментировать ситуацию. "Извините, не до вас", - сказал Шефир.
По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).
Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.
Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.
На снимках с места происшествия видно, что правоохранители насчитали минимум 17 входящих пулевых отверстий. Следы от выстрелов находятся на левой стороне автомобиля, что означает, что стреляли, вероятно, через полосу встречного транспорта.