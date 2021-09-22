Неизвестные сегодня утром обстреляли автомобиль помощника Зеленского.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом он рассказал на брифинге.

Речь идет, в частности, о нападении, связанном с государственной деятельностью Шефира с целью давления на высшее руководство государства. Однако правоохранители допускают версию нападения с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве.

"В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", – сказал Клименко.

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В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал, однако лично пока не комментировал ситуацию. УНИАН удалось связаться с первым помощником Зеленского, но тот вежливо отказался комментировать ситуацию. "Извините, не до вас", - сказал Шефир.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

На снимках с места происшествия видно, что правоохранители насчитали минимум 17 входящих пулевых отверстий. Следы от выстрелов находятся на левой стороне автомобиля, что означает, что стреляли, вероятно, через полосу встречного транспорта.

Автор: Виолетта Орлова