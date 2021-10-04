В маркете люди проходили мимо злоумышленников, и никто им не помешал.

В супермаркете Чернигова злоумышленники притащили к кассе полицейского, склонились над ним, пытались поднять, но уронили на пол.

Один из злоумышленников упал вместе с копом, свидетельствует видео с места преступления, которое опубликовал Telegram-канал "Всевидящее ОКО".

На видео также видно, что затем неизвестный начал бить лежачего кулаком. После этого пострадавший подавал признаки жизни.

Стоит отметить, что во время избиения супермаркет не был совсем пустым – несколько покупателей шли к кассе, было видно кассира, однако никто не остановил злоумышленников.

После избиения копа неизвестные просто ушли прочь, а пострадавший остался на полу.

На канале говорится, что сначала один из полицейских дрался с малолетним сам на сам, а затем злоумышленник позвал на подмогу пятерых неизвестных, и после этого копов начала бить компания.

В Чернигове забили насмерть полицейского – главные подробности преступления

Ранее стало известно, что в Чернигове ночью на ул. Независимости группа молодых людей избила полицейских, которые были в отпуске. Один из пострадавших скончался, а еще один оказался в реанимации.

Правоохранители задержали шестерых подозреваемых, несколько человек – несовершеннолетние.

По сведениям журналистов, причиной нападения на копов стало замечание, сделанное молодым людям в супермаркете. СМИ писали, что злоумышленники напали на полицейских возле супермаркета.

В результате избиения в Чернигове погиб 30-летний капитан Артур Ерохин. У милиционера осталась жена и двое маленьких детей.

Начато производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Максимальное наказание за такое правонарушение – пожизненное заключение.

Автор: Екатерина Присяжнюк