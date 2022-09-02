Спасатели советуют жителям для защиты от воздействия загрязненного воздуха оставаться дома и закрыть окна.

На Киевщине ликвидировали пять очагов возгорания торфяников, продолжается тушение еще одного.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, ликвидированы: очаг пожара в пгт Дымер Вышгородского района, 3 очага в Бучанском районе (с. Красный Рог, пгт Гостомель и г. Буча) и очаг в с. Новые Безрадичи Обуховского района.

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"По состоянию на 21:00 продолжается ликвидация очага пожара в с. Сосновка Вышгородского района", - сообщают в ГСЧС.

В связи с пожарами в экосистемах области спасатели предостерегают граждан и советуют для защиты от воздействия загрязненного воздуха оставаться дома и закрыть окна; надевать очки и маску, если нужно выйти на улицу; после прогулки принимать душ; проводить влажную уборку хотя бы один раз в день; избегать чрезмерной физической активности; временно не проветривать квартиру; пить много воды; а если есть заболевание органов дыхательной системы, то носить с собой необходимые лекарства.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 15: 30 нормализовалось качество воздуха: уровень загрязненности - низкий.

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