Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.

На Киевщине ликвидировали четыре очага возгорания торфяников, продолжается тушение еще двух.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, ликвидировано 4 очага возгорания торфяников: с. Здвиживка Бучанского района ликвидирован пожар торфа на площади 0,2 га, с. Шибене Бучанского района (на площади 0,3 га), с. Стоянка Бучанского района (на площади 0,7 га) и с. Феневичи Вышгородского района (на площади 0,003 га).

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"Продолжается тушение 2 очагов: с. Сосновка, Вышгородского района. К тушению привлечены 2 единицы техники и 8 человек личного состава 41-й ГПСЧ пгт Иванков; с. Михайловская-Рубежовка, Бучанского района. К тушению привлечено 1 единицу техники, 2 МП и 6 человек личного состава 52-го ГПРП пгт Ворзель", - информировали в ГСЧС.

Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.

Напомним, в Украине тренируются эвакуировать население из-за аварии на Запорожской АЭС. Ситуация вокруг ЗАЭС остается довольно напряженной, поэтому спасатели готовятся к любому развитию событий.

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