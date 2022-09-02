Утром в столице ухудшилось качество воздуха и наблюдалась задымленность из-за пожаров в Киевской области.

В Киеве по состоянию на 15:30 нормализовалось качество воздуха: уровень загрязненности - низкий.

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

На правом берегу на трех стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха по адресам: ул. Туровская, 28, ул. Щусева, 20, и просп. Правды, 64-Г, - общий индекс качества воздуха соответственно 34, 35, 37 (низкий уровень загрязнения).

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На левом берегу на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха по адресам: ул. Харьковское шоссе, 7/1, ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 45 и 36 (низкий уровень загрязнения) соответственно.

В Управлении экологии и природных ресурсов напомнили, что утром в столице ухудшилось качество воздуха и наблюдалась задымленность из-за пожаров в Киевской области.

Справка. Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОС (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже CAQI, тем лучше качество воздуха. Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке: https://asm.kyivcity.gov.ua. Также информация о состоянии атмосферного воздуха доступна в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, в Киевской области спасатели тушат 5 очагов возгорания торфа.

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