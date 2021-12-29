Троих пострадавших госпитализировали.

Возросло количество погибших в результате пожара в Косовской центральной районной больнице.

Об этом сообщают в отделе полиции Ивано-Франковщины.

Возгорание произошло на первом этаже реанимационного отделения.

Предварительно установлено, что трое пациентов погибли при пожаре, еще один скончался от коронавирусной болезни.

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Полицейские обеспечивают охрану публичного порядка в больнице, а следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Следователями будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

28 декабря в Минздраве сообщили, что в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Изначально сообщалось, что погибли два человека.

Площадь пожара ориентировочно составляла 55 квадратных метров. Во время тушения пожарные спасли трех пациентов.