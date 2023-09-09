У него изъяли 28 автомобилей. Организатор схемы даже не собирался отправлять их на фронт.

В Украине "на горячем" задержали руководителя благотворительной организации, который провозил через границу машины под предлогом, что собирается передать их ВСУ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел, руководитель благотворительной организации, имея льготы на ввоз товара из-за рубежа, решил воспользоваться ими для собственного обогащения. Чтобы реализовать свой корыстный план, привлек жену и жителя Белой Церкви.

Организатор и сообщник завозили транспортные средства по нулевой растаможке, как гуманитарную помощь для дальнейшей бесплатной передачи военным. Но в дальнейшем завезенные внедорожники и микроавтобусы доводили до презентабельного вида и выставляли на продажу на специализированной интернет-площадке.

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Жена и сообщник вели переговоры, готовили документы для продажи и показывали авто потенциальным покупателям, проводили с ними все необходимые расчеты.

6 сентября правоохранители задержали фигурантов за продажу четырех авто завезенных в качестве гуманитарной помощи и оформленных на благотворительную организацию. За них участники сделки получили почти 16 000 евро. Всех задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или бесплатной помощи) Уголовного кодекса Украины.

Всего по результатам обысков изъяли 28 автомобилей: легковых и грузовых, большинство из которых - на иностранной регистрации, документацию, черновые записи.

По данным правоохранителей, преступники заработали на авто для ВСУ более 600 тысяч грн. Сообщается, что, кроме того, в рамках досудебного расследования исследуются факты нецелевого использования товаров, полученных как гуманитарная помощь.

Мошенники приспособились и во время войны "зарабатывают" на чужом горе

Преступники часто вводят людей в заблуждение, чтобы заработать себе "легкие" деньги. Среди наиболее дерзких афер, связанных с присвоением денег во время войны, - обман десятков предпринимателей, потерявших более 3 миллионов гривен. Так, от имени руководства военных администраций преступники просят "помощь для ВСУ" у бизнесменов. В частности, сообщалось, что разоблачен в таком мошенничестве иностранец, отбывающий наказание в одной из колоний на оккупированной территории Луганщины. Его сообщники - жители Киева и юга Украины. Между ними координация осуществлялась по телефону. Так, пользуясь личными связями, они находили компании, которым во время войны удалось уцелеть. Бизнесменам предлагали сделать благотворительный взнос - от 20 тыс. до 100 тыс. грн. Получив деньги, участники группы переводили их на свои счета или снимали в банкоматах в разных регионах страны.

Также трое одесситов - двое 18-летних ребят и отец одного из них - незаконно обогатились на 300 тыс. грн. Как рассказали в региональном главке Нацполиции, злоумышленники через специально созданный чат-бот рассылали письма людям, пострадавшим от вторжения РФ, и предлагали получить международную помощь. При этом направляли пострадавших на фейковый веб-ресурс, который выманивал реквизиты платежных карт людей.

Еще один аферист - 58-летний мужчина - заработал 100 тыс. грн на фейковых объявлениях в интернете о продаже автомобилей. Фигурант предлагал преимущественно пикапы, которые, как известно, пользуются спросом среди военных. Заинтересованных он убеждал, что якобы уже договорился с другим покупателем, но при условии предоплаты "придержит" товар. Таким образом, по данным полиции, он выманивал деньги у волонтеров и бойцов ВСУ.

По аналогичной схеме действовал 29-летний житель города Измаил. Он выставил в соцсетях видеообращение, в котором объявил сбор средств для военных, несущих службу на блокпостах. Так мужчина собрал 30 тыс. грн - на помощь бойцам успели скинуться 26 человек. Но злоумышленник исчез, как только понял, что ему светит за это тюрьма.

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