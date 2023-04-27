За свои услуги дельцы брали плату в размере от 3 до 4 тысяч долларов с каждого мужчины.

В Одесской области разоблачили схему выезда мужчин из Украины по поддельным документам об опекунстве. Схему создали двое местных жителей.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, схема заключалась в использовании поддельных документов об опекунстве над лицами пожилого возраста и недееспособными.

Правоохранители провели ряд обысков у фигурантов уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Обыски, в частности, проводились по месту жительства фигурантов, а также в трех поселковых и сельских советах в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в одном из структурных подразделений Белгород-Днестровского городского совета, кооперативе, коммунальном предприятии, ОСМД и лечебном учреждении города Белгород-Днестровский. Изъята документация, компьютерная техника и тому подобное.

Видео дня

По данным ГПСУ, задокументировано, что злоумышленники – мужчина и женщина – организовали канал переправки через границу мужчин призывного возраста. Схемой, заключавшейся в использовании поддельных документов об опекунстве, успели воспользоваться более 18 человек. За свои услуги дельцы брали плату в размере от 3 до 4 тысяч долларов с каждого мужчины.

Незаконный выезд мужчин за границу

В Хмельницкой области работники одной из больниц продавали фиктивные справки для уклонистов. За деньги мужчины "покупали" инвалидность и "списание" с военной службы. За месяц злоумышленники зарабатывали десятки тысяч долларов.

Ранее украинские пограничники задержали двух мужчин, которые пытались доплыть до Венгрии на лодке. Уклонистов привлекли к административной ответственности.

Вас также могут заинтересовать новости: