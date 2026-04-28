После пожара в доме Голосеевского стрелка пострадали 117 квартир, – СМИ

Все квартиры ниже пятого этажа были затоплены, а выше пятого – задымлены копотью.

Дмитрий Васильченков, который расстреливал людей в Голосеевском районе Киева, перед совершением теракта поджег свою квартиру. В результате пожара пострадали 117 квартир. Об этом сообщили в эфире телеканала "Киев24".

Убийца проживал во втором подъезде на пятом этаже. Всего в этом подъезде 117 квартир.

В результате пожара, устроенного убийцей, пострадала каждая квартира. Одни в большей, а другие в меньшей степени.

"Но, фактически, пострадали все квартиры. Больше всего пострадал именно пятый этаж. Он был очень обуглен. Особенно правое крыло, где и располагалась квартира убийцы. И все квартиры, расположенные ниже пятого этажа, были залиты водой", - сообщила журналистка телеканала в прямом эфире.

Квартиры, расположенные выше пятого этажа, были закопчены.

Сейчас в доме до сих пор чувствуется зловоние после пожара. Жильцам приходится ежедневно проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Как сообщал УНИАН, убийца Васильченков был уроженцем Москвы, 1968 года рождения, и имел украинское гражданство. Ранее он проживал в Бахмуте, а затем – в Киеве.

Квартиру Васильченков приобрел около десяти лет назад. Жил один.

18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в один из супермаркетов, где взял людей в заложники. Его ликвидировали спецназовцы. Дело квалифицировали как теракт. В результате теракта погибли 6 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: