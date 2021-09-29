Пассажирка рассказала, что не получила должной помощи от проводницы и начальника поезда.

Инцидент с попыткой изнасилования в вагоне, о котором стало известно сегодня утром, произошел в поезде 092Л сообщением Киев-Львов.

Об этом в комментариях уточнила дизайнер Надежда Кушнир, которая едва не стала жертвой злоумышленника.

На ее публикацию отреагировал представитель "Укрзализныци" - руководитель по коммуникациям пассажирского филиала УЗ Александр Шевченко. В частности, он попросил пассажирку уточнить детали поездки для проведения анализа действий сотрудников поездной бригады.

"Проводник, к сожалению, не может доподлинно знать того, что происходит за закрытыми дверями купе, но в случае жалобы на домогательства должен вызвать полицию на ближайшую станцию - такие случаи случаются, к сожалению. Если билет вашего соседа был электронный, мы его можем отследить и добавить к заявлению в полицию", - написал он.

Шевченко пообещал, что УЗ ускорит оборудование вагонов видеонаблюдением и возможность видеть гендер пассажира при покупке билета онлайн. Он также призвал пассажиров в подобных случаях сразу обращаться к правоохранителям.

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"Поскольку нас читают сейчас еще и другие пассажиры, лишний раз попрошу вызывать в таких случаях полицию немедленно (через начальника поезда в идеале, прибудут к ближайшей станции, уже налажено взаимодействие), так гораздо больше шансов быстро и эффективно все уладить. Но понимаю шок ситуации, поэтому спасибо, что вообще этим поделились!",- отметил представитель УЗ.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня известная дизайнер и детский иллюстратор Надежда Кушнир заявила, что в поезде УЗ прошлой ночью ее пытался изнасиловать сосед по двухместному купе. По ее словам, проводница в этой ситуации развела руками и переселила ее в другое купе, где также был мужчина. Начальник поезда также существенной помощи не предоставил, правоохранителей на место не вызвали.

Автор: Юрий Годован