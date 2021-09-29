Женщина описала подробности инцидента в соцсети после того, как покинула поезд.

В поезде "Укрзализныци" минувшей ночью пытались изнасиловать пассажирку - инцидент произошел в вагоне категории СВ.

О нем рассказала в Facebook известная дизайнер и детский иллюстратор Надежда Кушнир.

Она уточнила, что ее сосед по двухместному купе сначала показывал фото жены и ребенка, после чего внезапно разделся и пытался показать ее рукой "отсутствие у себя пупка".

"Я не знаю, почему я тогда же и не свалила из того СВ, а просто сказала, что я не хочу, не буду И что за хр*нь. Дальше он не затыкался, но не трогал меня, и только рассказывал, какое я ничтожество и что у меня в жизни них*ра не получится. Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащив с меня одеяло, сам стал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться и целовать", - описывает события пассажирка.

Женщина начала кричать и выбежала с кошельком и документами к проводнице.

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"Там я получила порцию "чего вы сразу не сказали?!" (Когда это сразу, вот сразу и я здесь). И меня переселили к какому-то мужику, который выкупил все СВ один. Там я еще получила порцию лекции "пьяные мужчины нуждаются в интиме", - рассказывает Кушнир.

Когда на место вызвали начальника поезда, первый сосед по купе заявил ему, что пассажирка сбежала от него, потому что он якобы храпел. Впрочем, другие пассажиры подтвердили крики женщины, которые, как утверждает она, почему-то возмутили их.

"Честно говоря, меня до сих пор трясет и тошнит, и я всю ночь не могла даже двинуться в туалет, потому что боялась выйти из купе. Благо меня забрали с поезда и довезли домой и я жива здорова", - резюмировала дизайнер.

В комментариях она уточнила, как ей повезло в том, что пассажир не был агрессивным. Кушнир также добавила, что не хочет писать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, как в поезде Львов-Мариуполь выпивший пассажир, терроризировал попутчиц в купе.

Еще одна ужасная ситуация случилась более года назад - в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда "Киев-Мариуполь", где спала журналистка Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина. Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Злоумышленник жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника. Помогла потерпевшей проводница другого вагона, сообщившая об инциденте начальнику поезда.

Автор: Виолетта Орлова