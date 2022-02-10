34-летнему иностранцу объявили подозрение в хулиганстве.

Полиция задержала одного из нападавших на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали.

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34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Розыск его сообщников продолжается.

Как сообщал УНИАН, нападение на Адеишвили было совершено 7 февраля.

По предварительным данным, к помощнику генпрокурора на улице в центре Киева подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия.

Адеишвили – бывший гражданин Грузии, экс-генпрокурор этой страны.

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