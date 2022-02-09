Появилось видео нападения на помощника генпрокурора

В Сети появилось короткое видео нападения на советника генерального прокурора Зураба Адеишвили. На кадрах видно, что нападавших было несколько.
Видео опубликовал Telegram-канал "Депутатская курилка".
На видео видно по меньшей мере троих нападавших. Двое из них принимали активное участие в избиении советника генпрокурора, а еще один снимал процесс. В то же время в полиции отметили, что их было четверо.
Вероятно, нападавшие - иностранцы, ведь разговаривали они не на украинском.
Напомним, что о нападение на Адеишвили стало известно 7 февраля. Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства нападения.
По данным следствия, к потерпевшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. Адеишвили госпитализировали.
Читайте такжеСуд взял под стражу задержанных участников стрельбы в центре Киева - полицияПо данным СМИ, нападавшие на улице сначала спросили у Адеишвили его имя и фамилию, а убедившись, что это он, с возгласом "Получай за наш народ!" набросились на него с кулаками. Мотивом нападения источники СМИ называют месть за работу на государственных должностях Адеишвили в Грузии.
Зураб Адеишвили занимал должности министра юстиции и генпрокурора Грузии. Он также является ближайшим соратником Михеила Саакашвили. В Грузии против Адеишвили открыто ряд уголовных дел.