Появилось видео нападения на помощника генпрокурора

За Зурабом Адеишвили гнались несколько мужчин.

В Сети появилось короткое видео нападения на советника генерального прокурора Зураба Адеишвили. На кадрах видно, что нападавших было несколько.

Видео опубликовал Telegram-канал "Депутатская курилка".

На видео видно по меньшей мере троих нападавших. Двое из них принимали активное участие в избиении советника генпрокурора, а еще один снимал процесс. В то же время в полиции отметили, что их было четверо.

Вероятно, нападавшие - иностранцы, ведь разговаривали они не на украинском.

Напомним, что о нападение на Адеишвили стало известно 7 февраля. Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства нападения.

По данным следствия, к потерпевшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. Адеишвили госпитализировали.