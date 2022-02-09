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Появилось видео нападения на помощника генпрокурора

Марта Гичко

11:02, 09.02.22
2 мин. 369
В сети опубликовали видео нападения на Адеишвили / фото УНИАН

В Сети появилось короткое видео нападения на советника генерального прокурора Зураба Адеишвили. На кадрах видно, что нападавших было несколько.

Видео опубликовал Telegram-канал "Депутатская курилка".

На видео видно по меньшей мере троих нападавших. Двое из них принимали активное участие в избиении советника генпрокурора, а еще один снимал процесс. В то же время в полиции отметили, что их было четверо.

Вероятно, нападавшие - иностранцы, ведь разговаривали они не на украинском.

Напомним, что о нападение на Адеишвили стало известно 7 февраля. Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства нападения.

По данным следствия, к потерпевшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. Адеишвили госпитализировали.

Читайте такжеСуд взял под стражу задержанных участников стрельбы в центре Киева - полицияПо данным СМИ, нападавшие на улице сначала спросили у Адеишвили его имя и фамилию, а убедившись, что это он, с возгласом "Получай за наш народ!" набросились на него с кулаками. Мотивом нападения источники СМИ называют месть за работу на государственных должностях Адеишвили в Грузии.

Зураб Адеишвили занимал должности министра юстиции и генпрокурора Грузии. Он также является ближайшим соратником Михеила Саакашвили. В Грузии против Адеишвили открыто ряд уголовных дел.

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