Парни в неадекватном состоянии внезапно набросились на прохожего в одном из жилых массивов.

Полиция открыла уголовное производство по статье о совершении хулиганства группой подростков, которые в Киеве напали на пожилого мужчину и жестоко его избили.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Накануне в сети обнародовали видео с участием трех подростков, которые в неадекватном состоянии внезапно набросились на прохожего в одном из жилых массивов города.

Парни бросали камни и применили слезоточивый газ в сторону мужчины. Он упал, а они продолжали его бить.

Через несколько часов личности нападавших установили. Ими оказались киевляне, между собой являющиеся родственниками, 2005, 2006 и 2009 года рождения. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей.

Во время проведения досудебного расследования полицейские установили, что несовершеннолетние периодически совершали аналогичные правонарушения в отношении прохожих.

В настоящее время следствие установило четырех потерпевших, с которыми проводятся необходимые следственные действия.

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Автор: Иван Бойко