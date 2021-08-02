Хулиганы также набросились на женщину, которая пыталась их остановить.

На столичной Демеевке трое подростков внезапно набросились на пожилого мужчину, избили его и задули газом.

Соответствующее видео появилось накануне вечером в Телеграм-канале "Киев оперативный".

"Не известно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания", - говорится в сообщении.

На опубликованной записи видно, что подростки находятся в неадекватном состоянии и бросают камни как на потерпевшего, так и на тех, кто пытается защитить его и делает им замечания. В какой-то момент один из хулиганов упал, но в падении умудрился применить газовый баллончик. Все это сопровождается нецензурной лексикой.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия!

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области во время отдыха на местном пруду с употреблением алкоголя в компании несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю девочку.

Ранее в Запорожье местные хулиганы забросали камнями электровоз, из-за чего машинист получил серьезные травмы. Диагноз - тяжелая контузия левого глаза с частичной потерей зрения. Расследование инцидента ведут правоохранители.

Автор: Иван Бойко