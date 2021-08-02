На столичной Демеевке трое подростков внезапно набросились на пожилого мужчину, избили его и задули газом.
Соответствующее видео появилось накануне вечером в Телеграм-канале "Киев оперативный".
"Не известно, что служило причиной таких действий, но малолетние также бросались и на женщину, которая делала им замечания", - говорится в сообщении.
На опубликованной записи видно, что подростки находятся в неадекватном состоянии и бросают камни как на потерпевшего, так и на тех, кто пытается защитить его и делает им замечания. В какой-то момент один из хулиганов упал, но в падении умудрился применить газовый баллончик. Все это сопровождается нецензурной лексикой.
Внимание! На видео присутствуют сцены насилия!
Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области во время отдыха на местном пруду с употреблением алкоголя в компании несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю девочку.
Ранее в Запорожье местные хулиганы забросали камнями электровоз, из-за чего машинист получил серьезные травмы. Диагноз - тяжелая контузия левого глаза с частичной потерей зрения. Расследование инцидента ведут правоохранители.