Следователи Монако разыскивают подозреваемую в покушении на Ермолаева: Интерпол обнародовал её данные

В полиции рассказали, как выследили украинку, и заявили, что она действовала не одна.

3 июля Интерпол обнародовал данные о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской – её подозревают в установке взрывного устройства, в результате чего в Монако пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, и его близкие. Об этом сообщается на сайте международной организации.

В "красной" карточке розыска размещены две фотографии женщины. Среди отличительных признаков подозреваемой указаны черные волосы, а также татуировка, вероятно, в виде змеи – на правой руке от плеча до локтя.

В отношении неё объявлено "красное уведомление" – международный запрос к правоохранительным органам разных стран с просьбой установить местонахождение лица и временно задержать его до решения вопроса о возможной экстрадиции. В то же время такое оповещение не является международным ордером на арест.

Видео дня

Следователи вышли на подозреваемую благодаря записям камер наблюдения и указанию свидетеля, который пересекался с ней незадолго до инцидента. По имеющимся данным, видеозаписи с камер подтверждают, что женщина находилась в Монако в течение нескольких дней и изучала местность, в частности передвигаясь на автомобиле. Издание Le Figaro писало, что подозреваемая якобы проживает в Германии.

Также, по данным СМИ, 2 июля французские власти получили кадры с Березовской на стойке регистрации компании по прокату автомобилей, куда она пришла забрать арендованный автомобиль под вымышленным именем.

На пресс-конференции днем 3 июля в прокуратуре Монако сообщили, что следователям потребовалось 48 часов для идентификации подозреваемой.

Заместитель прокурора Морган Раймонд заявил, что она "действовала не в одиночку". По его словам, на днях задержали ещё двух подозреваемых мужчин, однако впоследствии их отпустили, поскольку конкретных доказательств их причастности не нашли.

Покушение на Ермолаева – что известно

Взрыв в Монако прогремел вечером 29 июня на улице Реверенда Пер Луи Фролла. В результате него пострадали как минимум три человека – двое из них находятся в критическом состоянии. По данным Le Figaro, все пострадавшие являются членами одной украинской семьи: родители в возрасте 50–60 лет и их 13-летний подросток.

Украинские СМИ сообщали, что речь идет о бизнесмене Вадиме Ермолаеве, который ранее входил в сотню самых богатых людей Украины, в 2019 году отказался от украинского гражданства в пользу кипрского, а в Украине находился под санкциями.

По предварительным данным, взрывное устройство сработало на пороге здания, которое находилось на реконструкции. Сам Ермолаев получил ожоги и ранения от осколков, а его спутнице, имя которой не называют, оторвало ноги – она находится в критическом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы Ниццы и Монако. Прокуратура Ниццы возбудила уголовное дело по фактам преступного сговора, а также незаконного хранения и использования взрывчатых веществ, а расследование передано Межведомственной службе судебной полиции.

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