Бизнесмен Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако. - СМИ

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, в отношении которого введены санкции, вышел из медикаментозной комы после покушения.

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Украины, пришел в сознание и вышел из комы. Динамика его лечения после взрыва в Монако положительная, сообщает издание Nice Matin.

Однако состояние его спутницы, гражданки Украины Анны Насобиной, которая находилась рядом в момент теракта, остается крайне тяжелым. Жизнь женщины находится под постоянной угрозой. Медики были вынуждены провести ей ампутацию обеих ног. Из-за полученных минно-взрывных травм и массивной кровопотери, потребовавшей неоднократных переливаний, пациентка рискует полностью потерять зрение, слух и речевые функции.

Помимо взрослых, во время взрыва травмы получил 13-летний сын Вадима Ермолаева. Подросток был немедленно госпитализирован, однако зафиксированные повреждения не представляют угрозы для его жизни, в настоящее время его состояние стабильное.

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Покушение на Вадима Ермолаева было совершено вечером 29 июня, примерно в 21:00, в престижном районе Монако Ле-Роше. Предварительно установлено, что злоумышленник оставил без присмотра у входа в жилой дом сумку, внутри которой было заложено взрывное устройство, после чего оперативно скрылся с места происшествия.

На начальном этапе расследования правоохранительные органы Монако полагали, что преступление совершил мужчина. Однако в ходе анализа материалов дела и записей камер видеонаблюдения следствие установило, что покушение совершила женщина в возрасте около 30 лет, которая намеренно использовала мужскую одежду и элементы маскировки.

По официальным данным Интерпола, ключевой фигурой и главной подозреваемой в организации и совершении взрыва является 30-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. По имеющейся оперативной информации, в последнее время она проживала на территории Германии. На основании собранных доказательств Березовская официально объявлена в международный розыск. Французские и монегаскские правоохранительные органы во взаимодействии с европейскими коллегами продолжают мероприятия по установлению её точного местонахождения и задержанию.

Покушение на Ермолаева

Напомним, в результате взрыва в Монако 29 июня ранения получили как минимум три человека, среди которых – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев , находящийся под санкциями. Его спутница получила крайне тяжелые травмы.

Отметим, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) 3 июля официально обнародовала информацию о розыске гражданки Украины Анастасии Березовской. Её подозревают в установке взрывного устройства в Монако, в результате детонации которого получили ранения бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, и члены его семьи.

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