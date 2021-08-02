Смертельное ДТП случилось в первый день августа. Жертв и пострадавшего спасателям пришлось вырезать из машин.

В воскресенье вечером, 1 августа, случилось ДТП на Хмельнитчине – возле села Веселовка Красиловского района столкнулись два легковых автомобиля Dacia Logan та Mercedes Benz, погибли три человека, есть пострадавший.

Жертвами аварии стали 38-летний водитель Dacia, а также ехавшие в этом авто 40-летняя женщина и 3-летний ребенок, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в регионе.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП людей, ехавших в Dacia, зажало поврежденными металлическими конструкциями машины. Также заблокированным в авто оказался травмированный водитель Mercedes.

“Сначала бойцы ГСЧС деблокировали травмированного водителя Mercedes, передав его медикам, параллельно с этим приняли меры, чтобы предотвратить возгорание обоих транспортных средств. Потом… деблокировали тела погибших”, – отмечается в сообщении.

На месте происшествия работали восемь сотрудников ГСЧС, были привлечены две единицы специальной и пожарной техники.

Причины смертельного ДТП пока неизвестны – их выясняют правоохранители.

Жуткое ДТП на Хмельнитчине – видео с места трагедии В Украине ДТП часто происходят из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.

За нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек (п. 3 ст. 286 Уголовного кодекса), грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 17 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк