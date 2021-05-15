В Хмельницкой области в результате ДТП с участием легковушки, микроавтобуса и грузовика погибли четыре человека.
Читайте такжеВ Луганской области пьяный водитель наехал на группу подростков: есть погибшийКак сообщается на сайте Национальной полиции авария произошла сегодня утром на автодороге «Житомир - Черновцы», вблизи с. Веселовка Хмельницкого района.
По предварительным данным, водитель DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом «Мерседес Спринтер» и легковым автомобилем «Опель Комбо». Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав «Мерседес Спринтер» и «Опель Комбо».
В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла начать осмотр места происшествия.
Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц водителей и пассажиров автомобилей «Мерседес Спринтер» и «Опель Комбо», которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным, погибших четверо.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).
Водитель грузового автомобиля задержан.
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