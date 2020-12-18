В НАБУ предполагают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива.

Во Львове подожгли автомобиль детектива НАБУ. Частная машина была припаркована в одном из спальных районов города во дворе лицея.

Читайте такжеНа столичном Крещатике ночью произошла массовая драка (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

По информации спасателей, возгорание произошло в половине второго ночи.

В НАБУ предполагают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива.

По данным Центра противодействия коррупции, работник НАБУ занимался делом так называемых «рюкзаков Авакова» - речь идет о хищении 14 бюджетных миллионов на закупки рюкзаков для нужд армии.

«Дело рюкзаков»

31 октября 2017 года НАБУ провело ряд громких задержаний в деле о растрате при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Среди фигурантов дела — сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель Авакова Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера Днипровенд Владимир Литвин.

12 июля 2018 года САП закрыла уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого «дела рюкзаков».

5 ноября того же года Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского суда о закрытии этого дела.

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Автор: УНИАН