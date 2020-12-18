Во Львове подожгли автомобиль детектива НАБУ. Частная машина была припаркована в одном из спальных районов города во дворе лицея.
Читайте такжеНа столичном Крещатике ночью произошла массовая драка (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
По информации спасателей, возгорание произошло в половине второго ночи.
В НАБУ предполагают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива.
По данным Центра противодействия коррупции, работник НАБУ занимался делом так называемых «рюкзаков Авакова» - речь идет о хищении 14 бюджетных миллионов на закупки рюкзаков для нужд армии.
«Дело рюкзаков»
31 октября 2017 года НАБУ провело ряд громких задержаний в деле о растрате при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Среди фигурантов дела — сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель Авакова Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера Днипровенд Владимир Литвин.
12 июля 2018 года САП закрыла уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого «дела рюкзаков».
5 ноября того же года Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского суда о закрытии этого дела.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram