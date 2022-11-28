В Харьковской области двое мужчин пострадали в результате взрывов боеприпасов.
Инциденты произошли 27 ноября в селе Кочубеевка Дергачевской городской общины и селе Николаевка Чугуевского района, сообщают в отделе коммуникации полиции области.
В первом случае 56-летний мужчина получил травму ноги, наступив на собственном дворе на предмет, внешне похожий на мину.
Другой пострадавший - 62-летний житель Харьковской области - рассказал, что травму получил при попытке снять "растяжку" в лесопосадке вблизи села.
Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовных производств.
"Полиция напоминает, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, трогать и разбирать. Сразу звоните по номерам телефонов 101 или 102! Берегите свою жизнь и жизнь окружающих", - добавили правоохранители.
Разминирование Украины
Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны территория Украины является одной из самых загрязненных минами в мире.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что сейчас заминировано около 30% всей территории Украины. Эта площадь сравнима с двумя территориями Австрии.
7 ноября во время разминирования территории Харьковщине на мине российских оккупантов подорвался сапер.
В Нацполиции сообщили, что на деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей уже нашли и изъяли 33 тысячи взрывных предметов.