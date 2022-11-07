Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

В понедельник, 7 ноября, во время разминирования территории в Харьковской области на мине российских оккупантов подорвался сапер, его госпитализировали.

Как отметили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, пострадал начальник отделения пиротехнических работ Сергей Молчанов.

"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы. Осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы", – говорится в сообщении.

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Мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Разминирование территорий

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны России против Украины территория нашей страны является одной из самых загрязненных минами в мире.

27 октября стало известно, что Украина смогла приобрести самую большую и эффективную машину для разминирования территорий Armtac 400, которая уже успешно выполняет задачи в Харьковской области. Она может зачищать более 2400 квадратных метров территории в час.

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