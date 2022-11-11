Инцидент произошел сегодня в харьковском районе Северная Салтовка.

На Северной Салтовке в Харькове двое подростков получили ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогали медикам остановить кровотечение и транспортировали пострадавших в карету "скорой", сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 ноября около 11:30 в Харькове по ул. Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12-ти и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета", - рассказали в ГСЧС.

Видео дня

Отмечается, что взорваться мог кассетный боеприпас. Обстоятельства происшествия выясняют экспертные службы и пиротехники ГСЧС.

Война в Украине: разминирование территорий

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за российской войны против Украины территория нашего государства является одной из самых заминированных в мире. Глава государства заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий.

27 октября стало известно, что Украина приобрела самую большую и эффективную машину для разминирования территорий - Armtac 400. Она способна зачищать более 2400 квадратных метров территории в час и уже успешно выполняет задачи в Харьковской области.

По словам первого замглавы МВД Евгения Енина, потенциально опасных территорий в Украине остается 175 тысяч кв. км. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обезвредили более 270 тыс. единиц взрывоопасных предметов. Сейчас основные усилия по разминированию сосредоточены на деоккупированной территории Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: