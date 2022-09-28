Президент предложил Канаде возглавить глобальные усилия по разминированию территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информируя о разговоре с премьер-министром Джастином Трюдо.

По словам президента, разговор был "очень конкретным" и касался прежде всего того, как Канада может увеличить поддержку Украины.

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"Среди прочего, обсудили разминирование. Канада имеет и соответствующие технологии, и соответствующие гуманитарные амбиции. Я предложил премьер - министру Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по очистке нашей земли от российских мин и снарядов", - сказал президент.

Он подчеркнул, что из-за российской войны украинская земля является одной из самых загрязненных минами в мире. "И хотя в мире есть похожие примеры масштабного загрязнения, мы должны сделать то, чего не делали до сих пор другие: мы должны создать прецедент быстрого и масштабного разминирования, не оставлять эту проблему на десятилетия. Я благодарю Канаду за готовность нам помогать", - отметил Зеленский.

Разминирование в Украине

Как писал УНИАН, по информации МВД по состоянию на середину августа текущего года, пятая часть территории Украины загрязнена неразорвавшимися минами и другими боеприпасами.

По оценке ГСЧС, предоставленной в июне, саперам понадобится 10 лет, чтобы разминировать украинские земли.

Для помощи в гуманитарном разминировании в Украине начнут обучение добровольцев по двум программам подготовки-саперов и идентификаторов.

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