В настоящее время на этих территориях работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС.

В Украине заминировано около 30% всей территории государства.

Как отметил глава ГСЧС Сергей Крук в эфире телемарафона, эта площадь соизмерима с двумя территориями Австрии.

"Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом", - сказал он.

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По его словам, в Херсонской и Николаевской области активно идет очистка освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. Так, разминированию подлежит более 8 тысяч км кв. Из них около 7 тысяч км кв. - это территория Херсонской области и до 1,5 тысяч км кв - Николаевская.

В настоящее время на этих территориях работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Там также работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют объекты.

"Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся работающим там структурам для восстановления полноценной жизни на территории Херсонской области", - добавил Крук.

Разминирование деоккупированных территорий

Российские войска продолжают минировать территорию Украины, как оккупированную, так и ту, с которой отходят. В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий.

В конце октября Украина получила уникальную британскую машину для разминирования "Amtrak 400". Сейчас она работает на Харьковщине.

Кроме того, Канада намерена усилить помощь по разминированию освобожденных территорий.

Ранее стало известно, что рашисты во время бегства из Херсона оставили много неприятных "подарков" для ВСУ и правоохранителей. Один из них — заминированное здание Главного управления полиции Херсонской области. Строение пришлось взорвать, так как другого варианта не оставалось.

Кроме того, во время отступления оккупанты разрушили коммуникации в городе. Люди остались без доступа к электричеству и воде.

По словам президента Зеленского, на Херсонщине враг заминировал все важные объекты.

Ранее в МВД заявляли, что на разминирование деоккупированных территорий Украины может потребоваться около 10 лет.

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