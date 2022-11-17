Правоохранители задокументировали более 3,5 тысяч военных преступлений российской армии.

Правоохранители на освобожденных от российских военных территориях Украины находят все новые и новые захоронения. В Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях выявили почти тысячу тел гражданских.

По словам начальника Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексея Сергеева, задокументировали более 3,5 тысячи военных преступлений российской армии.

"На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей полицией обеспечены стабилизационные мероприятия и восстановление правопорядка в 577 населенных пунктах. Восстановлена работа 15 подразделений полиции, задокументировано 3 559 военных преступлений. Обнаружены тела 991 гражданского лица", - говорится в сообщении.

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При этом он указал, что саперы уже изъяли 33 тысячи взрывчатых предметов.

Освобождение Украины от российских оккупантов - что известно

ВСУ в последние дни августа начали контрнаступление по всей линии фронта. 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что большая часть Харьковской областии освободили от оккупантов.

16 сентября руководитель Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что территориях, которые находились во временной оккупации, нашли еще 10 пыточных.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные с 1 октября освободили территорию площадью почти 1,4 тыс. кв. км. а уже 11 ноября ВСУ зашли в Херсон.

По состоянию на 20 октября от россиян удалось освободить 544 населенных пунктов. Во всех освобожденных населенных пунктах стартовали стабилизационные мероприятия и начали работать саперы.

17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что армия Украины вышла к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым.

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