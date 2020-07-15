Журналисты узнали подробности гибели в Киеве следователя СБУ по особо важным делам

Точная причина смерти 41-летнего полковника СБУ еще не озвучена.

В Киеве ночью 15 июля был найден мертвым старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СБУ Роман Закладный. Полковник занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе.

Как пишет "Обозреватель", мужчина был разут, а карманы брюк - вывернуты. Как утверждают источники СМИ, исчезли телефоны полковника, а также его зарегистрированный револьвер травматического действия.

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По информации источников "Обозревателя", около 23:30 Закладный еще был жив. Выяснилось, что в это время его видел местный житель, который возвращался из магазина.

"У него сложилось впечатление, что мужчина был пьян (мол, "лежал на земле и храпел"). Однако существует вероятность того, что случайный прохожий слышал и хрипы", – рассказал источник.

Точная причина смерти 41-летнего Романа Закладного еще не озвучена. Однако, как утверждает источник "Обозревателя", в результате вскрытия выяснилось, что удар по голове привел к кровоизлиянию.

"Как именно мужчина получил этот удар – пока неизвестно. Однако вряд ли в результате падения. На месте, где обнаружено тело Закладного, довольно ровный участок с травой", – добавил собеседник издания.

По его мнению, полковника СБУ могли убить из-за профессиональной деятельности, а потом имитировать "бытовуху". Однако не исключено и убийство по неосторожности, а также грабеж. Теперь дело за следствием.

Как сообщал УНИАН, в Оболонском районе Киева 15 июля ночью обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.

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