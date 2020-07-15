В Киеве нашли убитым следователя СБУ – он вел дела по нацбезопасности
В Оболонском районе Киева сегодня ночью обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.
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«Да, мы официально подтверждаем гибель нашего сотрудника», - заявили в ведомстве, добавив, что погибший занимался делами, которые касались вопросов нацбезопасности Украины.
Также в пресс-службе СБУ отметили, что расследовать уголовное производство по факту смерти их сотрудника будет полиция.
В свою очередь в полиции Киева уточнили, что тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на улице Иорданской около 2 часов ночи.
«Есть информация, что на улице Иорданской найдено тело мужчины, его направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти», - отметили в Отделе коммуникации столичной полиции.
Ранее СБУ раскрыла количество выявленных за 6 лет предателей в своих рядах.
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