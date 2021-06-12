В городе Пирятин Полтавской области в ДТП попала 16-летняя девушка с годовалым малышом на руках
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
Авария произошла в субботу, 12 июня.
На перекрестке улиц Соборная и Успенская. Водитель автомобиля «ГАЗ 3302-206» сбил девушку-подростка, которая несла на руках годовалого ребенка.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства и причины ДТП», – сообщили в полиции.
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