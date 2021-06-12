В Деснянском районе Киева грузовик врезался в опору линии электропередач, движение на улице Пуховской перекрыто.
Об этом говорится в сообщении в Теlegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"На ул. Пуховской перекрыто движение из-за падения опоры ЛЭП. Движение перекрыто в обоих направлениях", - говорится в заметке.
Отмечается, что на месте работают полицейские и ремонтные бригады.
Читайте такжеВ центре Одессы автомобиль BMW на большой скорости врезался в ограду и вылетел на приморские склоны (фото)На фото, которое к своему сообщению добавила КГГА, видно, что в основу опоры ЛЭП врезался автомобиль.
Как объяснили в комментарии УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, в опору ЛЭП врезался автомобиль ГАЗ 66. Его на тросе транспортировал КамАЗ. Однако во время проезда возле опоры трос оторвался, и ГАЗ врезался в опору ЛЭП, что и привело к ее падению.
В автомобиле ГАЗ людей не было.
Вас также могут заинтересовать новости
- Выжила только старшая дочь: в ужасном ДТП на Херсонщине погибла семья "свободовца" (фото, видео)
- Снесло полсалона: в Киеве иномарка влетела под грузовик и попала на видео
- Проехала на "красный": во Львове маршрутка сбила девушку на "зебре" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram