Грузовик был пустым, его на тросе транспортировал другой автомобиль.

В Деснянском районе Киева грузовик врезался в опору линии электропередач, движение на улице Пуховской перекрыто.

Об этом говорится в сообщении в Теlegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На ул. Пуховской перекрыто движение из-за падения опоры ЛЭП. Движение перекрыто в обоих направлениях", - говорится в заметке.

Отмечается, что на месте работают полицейские и ремонтные бригады.

Читайте такжеВ центре Одессы автомобиль BMW на большой скорости врезался в ограду и вылетел на приморские склоны (фото)На фото, которое к своему сообщению добавила КГГА, видно, что в основу опоры ЛЭП врезался автомобиль.

Как объяснили в комментарии УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, в опору ЛЭП врезался автомобиль ГАЗ 66. Его на тросе транспортировал КамАЗ. Однако во время проезда возле опоры трос оторвался, и ГАЗ врезался в опору ЛЭП, что и привело к ее падению.

В автомобиле ГАЗ людей не было.

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Автор: Таня Поляковская