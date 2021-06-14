По семи гражданам уже принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители задержали более 50 нелегалов из Вьетнама. Об этом сообщило Главное управление Государственной миграционной службы в Одесской области.

Отмечается, что в конце прошлой недели сотрудники отдела миграционного контроля совместно с полицией выявили в Белгород-Днестровском граждан Вьетнама, которые нарушили миграционное законодательство.

«По семи гражданам уже принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения, с привлечением к административной ответственности по ч.1 ст.203 КУоАП. Относительно 42 нарушителей составлены административные протоколы с задержанием до трех суток – они помещением в пункт временного пребывания иностранцев для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения», - сказано в сообщении.

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В апреле В Одесской области ликвидирован трансграничный канал перемещения нелегалов морским путем.

4 апреля во время оформления авиарейса на Стамбул в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Одесса» правоохранители задержали трех завербованных граждан Украины. В дальнейшем их должны были привлечь к переправке групп нелегальных мигрантов по морю из Турции в Грецию

Пограничники также выявили возле аэропорта организатора канала – гражданина Украины, который ранее был осужден за аналогичное преступление.

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Автор: Лариса Козовая