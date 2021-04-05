Задержан организатор незаконной миграции иностранцев.

В Одесской области ликвидирован трансграничный канал перемещения нелегалов морским путем.

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 4 апреля во время оформления авиарейса на Стамбул в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Одесса» правоохранители задержали трех завербованных граждан Украины.

«В дальнейшем их должны были привлечь к противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой групп нелегальных мигрантов по морю из Турции в Грецию», - сообщили в управлении.

Пограничники также выявили возле аэропорта организатора канала – гражданина Украины, который ранее был осужден за аналогичное преступление.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что операция по пресечению преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, осуществлена общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Белгород-Днестровского пограничного отряда и Одесского пограничного отряда во взаимодействии с управления миграционной полиции и следственным управлением Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Мероприятия проходили под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области, при силовой поддержке пограничного спецподразделения «ДОЗОР».

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Автор: Лариса Козовая