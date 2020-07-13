Замначальника полиции Николаевщины хотел заснять нарушения карантина, но у него отобрали телефон

Грабитель убежал в сторону пляжа, поймать его не удалось.

В курортном поселке Коблево Николаевской области неизвестный отобрал смартфон у заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максима Ахрамеева.

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Об этом сообщает «Преступности.НЕТ», ссылаясь на собеседника в прокуратуре Николаевской области.

Ахрамеев увидел, как в курортном поселке одно из развлекательных заведений работает после 23:00, несмотря на постановление правительства. Он подошел и начал объяснять посетителям о действующем запрете, после чего предупредил, что будет снимать все происходящее на видео.

Когда он начал снимать, то сзади к нему подбежал неизвестный, который вырвал из рук замначальника ГУНП телефон Huawei. Грабитель побежал с добычей в сторону пляжа, поймать его не удалось.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Ранее под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора.

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