Замначальника полиции Николаевщины хотел заснять нарушения карантина, но у него отобрали телефон
В курортном поселке Коблево Николаевской области неизвестный отобрал смартфон у заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максима Ахрамеева.
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Об этом сообщает «Преступности.НЕТ», ссылаясь на собеседника в прокуратуре Николаевской области.
Ахрамеев увидел, как в курортном поселке одно из развлекательных заведений работает после 23:00, несмотря на постановление правительства. Он подошел и начал объяснять посетителям о действующем запрете, после чего предупредил, что будет снимать все происходящее на видео.
Когда он начал снимать, то сзади к нему подбежал неизвестный, который вырвал из рук замначальника ГУНП телефон Huawei. Грабитель побежал с добычей в сторону пляжа, поймать его не удалось.
На место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Ранее под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора.
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