Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора

Водитель грузовика сбежал с места аварии, однако позже его задержали.

Сегодня на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" вблизи Николаева в дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По предварительным данным, работник прокуратуры остановился на обочине поменять шину своего автомобиля. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимации.

Как сообщается, водитель грузовика был установлен и задержан возле города Одесса.

Главным управлением Нацполиции в Николаевской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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