Пугающий момент аварии записали камеры полицейских.

В Калифорнии, США, частный самолет попал под поезд. Пилота в последний момент вытащили правоохранители.

Видео аварии опубликовала полиция Лос-Анджелеса на своей странице в Twitter. На кадрах видно, как несколько офицеров освобождают окровавленного мужчину из поврежденного самолета на железнодорожных путях, а уже через несколько секунд по самолету проносится поезд.

В полиции заявили, что их офицеры "проявили героизм и быстрые действия, спасая жизнь пилоту, совершившему аварийную посадку на железнодорожных путях".

Как пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ, самолет совершил приземление вскоре после взлета в районе Пакоима в Лос-Анджелесе. Пилот получил порезы и ушибы, но сейчас находится в стабильном состоянии. Никто внутри поезда не пострадал.

"Самолет неудачно взлетел и приземлился на железнодорожные пути на популярном перекрестке. За несколько секунд до удара полицейские спасли пилота, а в меня чуть не попал обломок", - рассказал очевидец событий.

Ранее УНИАН писал, как в российском Международном аэропорту Шереметьево в Москве один из самолетов сбил машину.

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