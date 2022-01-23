Личность погибшей устанавливают.

В Одесской области грузовой поезд сбил женщину.

Об этом 22 января сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области.

Отмечается, что ЧП произошло днем в селе Буялик Березовского района. По словам машиниста грузового поезда, пожилая женщина переходила пути в неустановленном месте. Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог.

Потерпевшая, личность которой устанавливается, погибла на месте от полученных травм.

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Как сообщал УНИАН, ранее в США самолет попал под поезд: пилота вытащили за секунды до страшного удара.

А в Киеве на станции метро мужчина спустился на пути и остановил движение поездов.

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