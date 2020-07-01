В центре Львова трамвай протаранил маршрутку (фото)

В результате столкновения на улице образовалась автомобильная пробка,

Во Львове, в начале улицы Богдана Хмельницкого, столкнулись трамвай и автобус. В результате ДТП образуются автомобильные пробки.

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Об этом сообщил координатор ОО “Варта 1” Игорь Зинкевич в соцсети. "01.07.2020 в 08:50, начало Богдана Хмельницкого ДТП. Тянучка небольшая", – сообщил Зинкевич и обнародовал снимки с места происшествия.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что “автобус хотел проскочить, но не удалось...”.

Есть ли пострадавшие в результате столкновения пока неизвестно. В настоящее время ДТП в полиции не комментируют.

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