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В центре Львова трамвай протаранил маршрутку (фото)

11:13, 01 июля 2020
Происшествия
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Во Львове столкнулись трамвай и маршрутка / Фейсбук Igor Zinkevych

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Об этом сообщил координатор ОО “Варта 1” Игорь Зинкевич в соцсети. "01.07.2020 в 08:50, начало Богдана Хмельницкого ДТП. Тянучка небольшая", – сообщил Зинкевич и обнародовал снимки с места происшествия.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что “автобус хотел проскочить, но не удалось...”.

Фейсбук Igor Zinkevych

Есть ли пострадавшие в результате столкновения пока неизвестно. В настоящее время ДТП в полиции не комментируют.

Фейсбук Igor Zinkevych

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