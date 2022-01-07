Мужчину с бутылкой в руке уговорили подняться на платформу другие пассажиры. Полицейские подошли лишь через несколько минут.

В Киеве на станции метро "Теремки" нетрезвый мужчина слез на пути, чем заблокировал движение поездов.

Как сообщает "Киев Оперативный", движение поездов по станции якобы было ограничено в течение 30 минут.

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Мужчину с бутылкой в руке уговорили подняться на платформу другие пассажиры. Полицейские подошли лишь через несколько минут, пока тот гулял по станции.

"На неадеквата составлены админпротоколы: за мелкое хулиганство, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение правил карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря на станции киевского метро "Дворец Украина" девушка упала на рельсы прямо перед поездом и застряла между первым и вторым вагоном. Впоследствии появилось видео с камер метрополитена, на котором видно, что женщина буквально прыгнула под поезд.

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