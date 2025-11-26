Комплекс вновь откроется для публики в День независимости Венгрии, 15 марта.

Цитадель - памятник, возвышающийся над столицей Венгрии Будапештом на горе Геллерт, откроется в следующем году после масштабной реставрации. Об этом пишет Time Out.

Отмечается, что это одна из самых долговечных достопримечательностей города, символ свободы. Цель проекта - превратить бывшее военное сооружение в совершенно новую достопримечательность, отражающую его историю.

Одним из самых интересных нововведений станет пешеходный мост, полностью построенный из стекла - редкость в Европе. В просторной ронделле также разместится масштабная сквозная выставка "Бастион Свободы", где посетители смогут узнать о борьбе Венгрии за свою свободу на протяжении всей истории.

Видео дня

Важно, что внутренний двор будет украшен фонтаном и вечным огнем, а на прилегающих территориях будет вдвое больше зелени, чем раньше. Здесь также появятся новое кафе и сувенирный магазин, а также общественные зоны. Цель проекта - создать своего рода городской оазис на вершине горы Геллерт. Панорамные виды на город отсюда давно стали излюбленным местом для свадебных фотографий.

Что такое Цитадель

Интересно, что Цитадель изначально была крепостью, построенной австрийцами после Венгерского восстания 1848 года, но с тех пор стала символом многовековой борьбы нации за суверенитет. С 1899 года она находилась под контролем Будапешта, за исключением периода, когда её заняли советские войска во время Венгерской революции 1956 года. Очевидно, что это место имеет серьёзное историческое значение.

Реставрация всего комплекса Цитадели, перешедшего под юрисдикцию государства в 2014 году, началась осенью 2020 года. В ходе работ были обнаружены кельтские, римские и турецкие артефакты, а стены пришлось укреплять. Дизайнеры максимально использовали оригинальный камень и технологии эпохи Габсбургов, а также интегрировали современные материалы для придания новому облику. Здание вновь откроется для публики в День независимости Венгрии, 15 марта.

Новости туризма

Итальянские власти решили провести масштабную реконструкцию 2000-летнего римского амфитеатра в Вероне, чтобы сделать его полностью доступным для людей с ограниченными возможностями - именно там планируют провести церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Однако планы по обновлению древней арены, по возрасту страшей знаменитого римского Колизея, также столкнулись с критикой.

Вас также могут заинтересовать новости: