Правоохранители уже предъявили обвинение предпринимателю-поставщику.

Испорченное мясо закупила Государственная пограничная служба Украины. Его должны были использовать для питания украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Структурное подразделение Государственной пограничной службы Украины и предприятием заключило договор на закупку свинины.

"Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не отвечают ГОСТу и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал пограничному отряду ГНС Украины этот товар. В дальнейшем, на исполнение договора поставки, с продавцом произведен расчет", – говорится в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что мясо не отвечает нормам ДСТУ. В результате государству нанесен ущерб почти на 1,8 миллиона гривень.

Подозрение уже сообщили предпринимателю, который продал мясо, по части 4 части 5 статьи 191 "Растрата и присвоения средств государственного бюджета" Уголовного кодекса Украины.

"Как сообщалось ранее, в рамках этого же производства сообщено о подозрении предпринимателю, который поставил военнослужащим 10 тысяч кг мясных консервов, не отвечающих требованиям ДСТУ, а также государственному ветеринарному врачу и работнику фирмы-производителя, в результате действий которых военнослужащим было передано 16 550 кг некачественной замороженной говяжьей печени", – говорится в сообщении

Как ранее сообщал УНИАН, в украинские магазины попал домашний сыр (творог) с несоответствием по микробиологическим показателям содержания дрожжей.

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Автор: Анастасия Горбачева