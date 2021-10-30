Указанная продукция не соответствует законодательству о пищевых продуктах, должна быть изъята из обращения, отмечают в ГУ ГПС.

В украинские магазины попал домашний сыр (творог) с несоответствием по микробиологическим показателям содержания дрожжей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Информация о нарушениях в составе сыра поступила 18 октября в Главное управление от уполномоченной аккредитованной лаборатории Госпродпотребслужбы Украины.

Эксперты установили несоответствие по микробиологическим показателем содержания дрожжей в 1 г творога 9% жирности.

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Номер партии – №12, 12 октября 2021 года производства.

"Указанная продукция не соответствует законодательству о пищевых продуктах, должна быть изъята из обращения в местах реализации и возвращена производителю. В случае выявления указанного пищевого продукта, необходимо сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области", – говорится в сообщении.

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Автор: Виолетта Орлова